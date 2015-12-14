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    Суд назначил строгое наказание азербайджанцу, воевавшему в Сирии в составе ИГИЛ

    Эльшан Адилов приговорен к 15 годаи лишения свободы

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Адилова Эльшана Сардар оглу, обвиняемого в участии в составе незаконных вооруженных подразделений в Сирии.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева был вынесен приговор. 

    Приговором суда Э.Адилов осужден на 15 лет лишения свободы. 

    Отметим, что в течение 2013-2015 гг. Эльшан Адилов принимал участие в деятельности различных не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований, различных групп на территории Сирии и Ирака, в том числе террористической организации ИГИЛ. 

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