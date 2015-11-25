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    ​Суд назначил экспертизу по делу Texnikabank

    На последнем процессе вынесено решение

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционной жалобы ОАО "Завод строительных конструкций" в отношении ОАО Texnikabank.

    Как сообщает Report, на последнем процессе вынесено решение. Согласно решению суда, назначена экспертиза по делу.

    Отметим, что в этом году ОАО Texnikabank подал в суд на ОАО "Завод строительных конструкций". Банк обратился в Сабунчинский районный суд с иском об удержании кредитной задолженности, направление удержания на заложенное в ипотеку имущество и продаже на открытом аукционе.

    Несогласный с решением суда "Завод строительных конструкций" подал апелляционную жалобу.

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