​Суд над женщиной, совершившей убийство в доме бывшего мужа народной артистки, прошел в закрытом режиме

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Елены Махровой, обвиняемой в убийстве Сабира Гурбанова в доме бывшего мужа народной артистки Азербайджана Нурии Ахмедовой Ханлара Ибадова.

Как сообщает Report, суд прошел в закрытом режиме. На процессе под председательством судьи Фаига Ганиева были заслушаны показания свидетеля Акифа Абдуллаева.

Очередное судебное заседание назначено на 22 сентября.

Напомним, что убийство произошло 8 марта в поселке Бакиханова Сабунчинского района. Ранее судимый С.Гурбанов и его гражданская жена Е.Махрова проживали в доме Х.Ибадова. Е.Махрова совершила убийство С.Гурбанова на почве конфликта.

Е.Махрова обвиняется по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК.