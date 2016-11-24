Суд над обвиняемым в убийстве женщины в центре отдыха "Ретро" проходит закрыто

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Эльмаддина Ахмедова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова были уточнены анкетные данные правопреемника потерпевшей, матери убитой женщины Фариды Заловой.

Затем адвокат обвиняемого выступил с ходатайством и отметил, что в уголовном деле есть моменты интимного характера: "Здесь речь идет о личной жизни, поэтому требуем закрытого проведения процесса. Просим вывести из зала суда всех журналистов и других лиц".

Суд удовлетворил иск, процесс прошел закрыто.

Отметим, что согласно официальной информации министерства внутренних дел, 15 января 2016 года в центре отдыха "Ретро" в городе Губа было найдено тело жительницы города Сумгайыт Кёнуль Заловой без признаков насилия.

Согласно информации, в ночь на 13 января К.Залова на автомобиле марки İnfiniti приехала в центр отдыха вместе со своим знакомым, жителем города Баку Э.Ахмедовым. При обнаружении трупа Э.Ахмедов отсутствовал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан Э.Ахмедов. Оперативными мероприятиями было установлено, что 15 января он задушил К.Залову.