Суд над обвиняемым в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой отложен

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям отложен очередной судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям отложен очередной судебный процесс по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой в Товузском районе.

Как сообщает западный центр Report, процесс под председательством судьи Дадаша Иманова был отложен по причине того, что предыдущий процесс под его председательством завершился поздно.

Сегодня в качестве свидетеля должен был выступить дядя Н.Гулиевой Лятиф Гулиев.

Судебный процесс перенесен на 12 января 2022 года.

Жительница села Дондар Гушчу Товузского района Н.Гулиева пропала 21 ноября 2019 года, ее обгоревшее тело было найдено 6 января 2020 года. 10 января был задержан и привлечен к следствию подозреваемый в совершении преступления житель села Дондар Гушчу Илькин Сулейманов 1973 г.р.

Ему предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью), 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), 144.3 (похищение человека) и др. статьям Уголовного кодекса АР.