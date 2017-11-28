Суд над бывшим генералом МНБ отложен

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда отложено судебное заседание по уголовному делу бывших начальников управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерала Субахира Гурбанова, генерала Теймура Гулиева, генерала Натаван Мирветовой, а также других должностных лиц структуры – Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алыева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает Report, причиной этого стало удаление на совещание судебной коллегии, рассматривающей уголовное дело другого бывшего генерала МНБ Эльчина Гулиева и бывшего сотрудника МНБ, продолжающееся в Бакинском военном суде.

Судебное заседание по уголовному делу С. Гурбанова и других лиц будет продолжено после объявления судебной коллегией приговора названным лицам.

Процесс отложен на неопределенный срок.

Отметим, что бывшие начальники управлений и главного управления ликвидированного министерства национальной безопасности – генерал Субахир Гурбанов, Теймур Гулиев, Натаван Мирветова, а также другие должностные лица структуры – Физули Алиев, Заур Мамедов, Натик Алыев, Фархад Атаев, Анар Ширалиев, Эшгин Алиев и Эльшад Азизов были арестованы в 2015 году.