Акиф Човдаров был доставлен в суд с кислородным баллоном, он отказался от судейского состава и адвокатов - ОБНОВЛЕНО-2

Первая новость опубликована в 12:23

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня было отложено судебное слушание в административном здании Сабунчинского районного суда по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.

Как сообщает Report, закрытое заседание под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова было отложено из-за того, что А.Човдаров не был доставлен в суд.

По информации Report, на сегодняшний процесс не был доставлен только А.Човдаров.

В связи с этим Бакинский следственный изолятор направил соответствующую справку в суд. В справке говорится, что из-за проблем со здоровьем не возможно было доставить его в суд. Суд может быть продолжен без участия Акифа Човдарова.

Суд отклонил заявление в связи с недоставлением Акифа Човдарова в суд. А.Човдаров был доставлен в Сабунчинский районный суд. Он отметил, что хочет встретиться со своим адвокатом Камандаром Насибовым.

Процесс был продолжен во второй половине дня. Адвокат Камандар Насибов сообщил журналистам, что на процессе А.Човдаров выступил с ходатайством. Он отказался от судейского состава. Ходатайство оставлено без рассмотрения.

По словам адвоката, А.Човдаров также отказался от адвокатов: "Если адвокаты не могут решить мою проблему в связи с лечением, то не следует защищать мои права. Я представляю письменное заявление по данному вопросу".

К.Насибов подчеркнул, что его подзащитный был доставлен в суд вместе с кислородным баллоном.

Процесс отложен до 15 ноября.

Отметим, что А.Човдаров был арестован в ноябре прошлого года. Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. В дальнейшем срок меры пресечения в его отношении неоднократно продлевался. Он обвиняется по статьям 145.3 (Незаконное лишение человека свободы, не связанное с ею похищением, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 179.3.1, 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой, в крупном размере), 181.3.1, 181.3.2 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное организованной группой, в крупном размере), 182.3.1, 182.3.2 (Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное в крупном размере), 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия), 302.1, 302.2 (Осуществление оперативно-розыскных мероприятий не управомоченными на то лицами, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, неоднократно, с применением угроз), 313 (Служебный подлог), 341.2.1, 341.2.2 и 341.2.3 (Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные группой лиц, повлекшие тяжкие последствия) УК.

Обвинительный акт по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора А.Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника С.Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора А.Алиева и бывшего завотделом О.Османова был утвержден 5 сентября генпрокурором Азербайджанской Республики, который осуществлял процессуальное руководство предварительного следствия, и направлен в суд для рассмотрения.

Напомним, что по делу проходят более 320-ти свидетелей и свыше 60-ти потерпевших.

На основе судебных решений, принятых в целях обеспечить возмещение нанесенного потерпевшим ущерба, был наложен арест на денежные средства и имущества обвиняемых А.Човдарова, С.Мамедова, А.Алиева и О.Османова в размере 33 млн 466 тыс. манатов, в том числе на торговые объекты, объекты услуг, рыбные хозяйства, земельные участки и пр. на 8 млн 967 тыс. манатов, частные дома, квартиры, транспортные средства на 24 млн 445 тыс. манатов и ювелирные изделия на 37 тыс. манатов.