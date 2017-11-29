Суд изменил решение в отношении девушки, зарубившей топором сестру

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершилось заседание по апелляционному протесту, поданному гособвинителем на приговор суда в отношении Парваны Нуриевой 1995 г.р., обвиняемой в убийстве сестры путем отрубания головы топором.

Как сообщает Report, решение было объявлено на процессе под председательством судьи Эмира Байрамова.

По решению, апелляционный протест прокурора был удовлетворен, решение суда первой инстанции было изменено.

Отметим, что инцидент произошел в октябре 2014 года. Проживавшая в доме №18 по улице Худу Мамедова в Хатаинском районе Баку Гюнель Нуриева 1993 г.р. была убита своей сестрой Парваной Нуриевой. Девушке было нанесено 22 ножевых ранения, после чего ее голова была отрублена топором.

П. Нуриевой предъявили обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

12 ноября 2015 год в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова был зачитан приговор. Суд принял решение подвергнуть П. Нуриеву принудительному лечению. Она была направлена в Республиканскую психиатрическую больницу №1 министерства здравоохранения.

Родственники П. Нуриевой обратились в Сабунчинский районный суд с просьбой перевести девушку на принудительное амбулаторное наблюдение и психиатрическое лечение в стационаре общего типа Республиканской психиатрической больницы №1. Суд удовлетворил обращение.

Отметим, что отец сестер Нуриевых – бизнесмен Этибар Нуриев.