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Суд Германии постановил депортировать 9 азербайджанцев

Суд Германии постановил депортировать 9 азербайджанцев Суд города Мюнхен постановил депортировать граждан Азербайджана из страны
Происшествия
12 марта 2021 г. 13:31
Суд Германии постановил депортировать 9 азербайджанцев

В минувшем году принято решение о депортации девяти обратившихся для получения убежища в Германии граждан Азербайджана.

Как передает европейское бюро Report, 9 человек обратились в Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) в федеральной земле Бавария для получения статуса беженцев, однако их обращение не было удовлетворено.

В отношении этих лиц было принято решение о добровольном выезде из страны, однако граждане Азербайджана обратились в суд. Судебный процесс затянулся из-за коронавирусной пандемии, заключительное заседание состоялось в прошлом месяце.

Суд города Мюнхен постановил депортировать граждан Азербайджана из страны. После суда они были доставлены в место временного содержания депортируемых в городе Деггендорф.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada dinini dəyişən 9 azərbaycanlı barədə deportasiya qərarı çıxarılıb

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