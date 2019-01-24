Суд частично удовлетворил жалобу журналиста, отец которого был насмерть сбит автомобилем

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении работника ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) Сеймура Гараева, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб отец журналиста Имдада Ализаде, ветеран Карабахской войны Али Алиев.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Вагифа Мурсагулова была расследована часть уголовного дела, связанного с гражданским иском.

На процессе объявили о завершении судебного следствия.

Выступив, прокурор потребовал удовлетворить жалобу законного наследника потерпевшего, гражданского истца Имдада Ализаде.

Представитель законного наследника потерпевшего Абиль Байромов в своем выступлении потребовал полностью обеспечить гражданский иск на 166 531 манат.

И.Ализаде заявил, что согласен с адвокатом и потребовал удержать у обвиняемого 151 531 манатов за материальный ущерб и 15 000 манатов за моральный ущерб.

В своем выступлении адвокат Сеймура Гараева Мирзаммед Рагимов заявил, что они не принимают гражданского иска.

В своем последнем слове обвиняемый заявил о готовности возместить только расходы на похороны.

Затем судьи удалились на совещание. Вернувшись, судейская коллегия частично удовлетворила жалобу Имдада Ализаде.

Согласно решению, у обвиняемого Сеймура Гараева должны удержать в общей сложности 141 931 манатов и выплатить гражданскому истцу Имдаду Ализаде.

Отметим, что после произошедшей 14 февраля 2016 года аварии Али Алиев 7 месяцев проходил лечение в Центральной клинической больнице и 8 месяцев 17 дней – в "Avrasiya Hospital". Затем его перевели в Бакинский центр здоровья. Находившийся в коме 504 дня А.Алиев скончался 2 июля 2017 года.

На лечение покойного А.Алиева в Клиническом медицинском центре №1 ("Семашко") было потрачено 4 700 манатов, в Центральной клинической больнице – 67 881, в "Avrasiya Hospital" - 59 050 манатов (кроме того, семья покойного осталась должна указанной больнице 11 270 манатов), Бакинском центре здоровья - 5 900 манатов. К уголовному делу прилагаются подтверждающие это официальные квитанции. В то же время на похороны и панихиду потрачено дополнительно около 14 000 манатов. Кроме того, за нанесенный моральный ущерб семья потерпевшего требует от обвиняемого лица компенсацию в размере 15 000 манатов.

Решением суда С.Гараев был приговорен к отбыванию наказания сроком 4 года 11 месяцев и 28 дней в исправительном учреждении участкового типа.

В отношении С.Гараева не избрана мера пресечения в виде ареста, решение о невыезде и нахождении под полицейским надзором осталось в силе без изменений.

По приговору, гражданский иск юридического наследника потерпевшего Имдада Ализаде частично удовлетворен. Из гражданского иска на 166 тыс. 531 манат суд удовлетворил часть в размере 23 тыс. манатов (20 тыс. манатов за материальный ущерб, 3 тыс. манатов за моральный ущерб).

Недовольный приговором И.Ализаде подал апелляционную жалобу. Он требует изменить приговор Наримановского районного суда и приговорить С.Гараева к более тяжкому наказанию. И.Ализаде также требует полного удовлетворения гражданского иска.

Сельджуг Эльчин