Суд частично удовлетворил ходатайство совершившего убийство в сквере "Сахиль"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу гражданина Грузии Эльчина Чобанова 1988 года рождения, обвиняемого в убийстве в сквере "Сахиль".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова было рассмотрено ходатайство, поднятое на прошлом заседании новым адвокатом обвиняемого Рамином Алиевым.

Адвокат Р.Алиев попросил переквалифицировать статьи 120.2.2 и 29.120.2.7, по которым обвиняется Э.Чобанов, на ст. 129. Ходатайство было частично удовлетворено.

Очередное судебное заседание назначено на 8 декабря.

Напомним, что на прошлом процессе гособвинитель попросил суд приговорить Э.Чобанова к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел 6 января этого года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.2.2 (попытка предумышленного убийства из хулиганских побуждений) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.