​Суд над бывшим заместителем Сафара Абиева отложен

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям было отложено очередное судебное заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении обвиняющегося в хищении и злоупотреблении должностными полномочиями бывшего заместителя министра обороны Азербайджана, полковника Мехмана Салимова.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Зейнала Агаева назначен на 16 октября.

Отметим, что М.Салимов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в особо крупных размерах) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

Напомним, что в 1995-1999 годах М.Салимов занимал должность заместителя министра обороны по политическим и общественным вопросам.