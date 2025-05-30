Суд: Бомбардировка Гянджи была осуществлена ​​по указанию военно-политического руководства Армении

В Бакинском военном суде 30 мая прошло очередное заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан

В Бакинском военном суде 30 мая прошло очередное заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других многочисленных преступлений.

Как сообщает Report, на заседании, прошедшем под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в процессе, состав суда, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

На суде было заявлено, что бомбардировка Гянджи была осуществлена под непосредственным контролем и по указанию военно-политического руководства Армении.

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