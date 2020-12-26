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Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников

Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников Представление было удовлетворено и вынесено заочное решение
Происшествия
26 декабря 2020 г. 17:51
Суд Азербайджана принял решение об аресте армянских военных преступников

В Насиминском районном суде Баку были рассмотрены представления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении армян, совершивших в Азербайджане военные преступления и террористические акты.

Как передает Report, на заседаниях под председательством судей Рамина Халилова и Эльмеддина Гусейнова представление было удовлетворено и вынесено заочное решение.

По уголовным делам, возбужденным по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 114 (наемничество), 120 (умышленное убийство), 186 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 218 (организация преступного сообщества), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318 (незаконное пересечение госграницы АР) УК обвиняются Гарегин Халуджьян, Руслан Пекливанян, Армен Мартоян, Сипан Мурадян, Ардас Оксузян, Галуст Трапизонян, Тонаян Давид Самвелович, Гаро Карапетян, Эдуар Саакян, Виктор Александров, Александр Анахасян, Андрей Аксузян, Сейран Коджаманян.

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