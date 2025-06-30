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Суд: Армения расследует преступления, совершенные армянами друг против друга на ранее оккупированных территориях

Суд: Армения расследует преступления, совершенные армянами друг против друга на ранее оккупированных территориях А.Арутюнян заявил, что звание генерал-лейтенанта "министру обороны" самопровозглашенного режима, созданного на ранее оккупированных Арменией территориях Азербайджана было присвоено президентом Армении в 2020 году.
Происшествия
30 июня 2025 г. 21:28
Суд: Армения расследует преступления, совершенные армянами друг против друга на ранее оккупированных территориях

Сегодня в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждый обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым он владеет, а также адвокатами для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Вначале обвиняемому Араику Арутюняну были заданы вопросы его защитником. В своих ответах А.Арутюнян заявил, что звание генерал-лейтенанта "министру обороны" самопровозглашенного режима, созданного на ранее оккупированных Арменией территориях Азербайджана было присвоено президентом Армении в 2020 году.

Он сказал, что у "армии" самопровозглашенного режима (имеется в виду вооруженное формирование вооруженных сил Республики Армения – ред.) не было полномочий принимать такое решение, и добавил: "Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну было присвоено президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Президент подписал этот приказ по представлению премьер-министра".

Обвиняемый также заявил, что у самопровозглашенного режима не было "военной полиции", "военной прокуратуры" и "военного суда" для рассмотрения военных преступлений: "Военная полиция является структурой вооруженных сил Армении. Военная прокуратура также функционировала в составе Прокуратуры Армении. Я думаю, что общие судебные процессы проводились в Сюникском суде. То есть, в Карабахе такие судебные процессы не проводились".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİşğal olunmuş ərazilərdə ermənilərin törətdiyi cinayətlərin Ermənistan hərbi prokurorluğu tərəfindən araşdırıldığı açıqlanıb

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