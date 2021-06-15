Суд арестовал ютубера "Зевса" на 30 суток

В Баку задержан полицией ютубер Руслан Гулиев, избивший своего подписчика.

В Баку задержан полицией ютубер Руслан Гулиев, избивший своего подписчика.

Начальник Управления массовой информации и связей с общественностью МВД майор полиции Эльшад Гаджиев сказал в ответ на запрос Report, что прошло расследование распространенного видео в социальных сетях.

Так, собранные о Р.Гулиеве материалы были отправлены в Бинагадинский районный отдел полиции.

По словам начальника управления, постановлением Бинагадинского районного суда Руслан Гулиев был задержан в административном порядке на 30 суток.

Отметим, что ютубер Р.Гулиев поделился на своем YouTube-канале с более чем полумиллионом подписчиков видеороликом под названием “Я встретился со своим подписчиком, который меня ненавидит, дело дошло до драки”.

Известный как "Зевс" Р.Гулиев кадры избиения разместил на своем канале. Позже он удалил видео, однако кадры распространились в социальных сетях и вызвали негодование.

Напомним, что летом прошлого года Руслан и его брат Джошгун Гулиев на предоставленную им государством единовременную выплату в размере 190 манатов купили арбузы и сняли на видео, как они их разбивали. Позже было опубликовано видео с извинениями.