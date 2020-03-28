Суд арестовал нарушителей карантинного режима - ФОТО

Сотрудники Министерства внутренних дел и Генпрокуратуры продолжают совместные мероприятия для предотвращения случаев нарушения особого режима карантина на территории страны.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, в ходе очередного рейда житель Баку Аскер Шалыев и житель Огузского района Эльшан Сафаралиев были задержаны на территории столицы по подозрению в нарушении режима особого карантина.

В ходе расследования выяснилось, что Э.Сафаралиев заплатил А.Шалыеву 50 манатов, чтобы тот отвез его в столицу на его собственном автомобиле марки Mercedes. Сам Э.Сафаралиев спрятался в багажнике.

Э.Сафаралиев проехал полицейский пост на 65-ом километре автомобильной дороги Баку-Газах, но затем был задержан сотрудниками полиции.

В ходе еще одного рейда были задержаны житель Физулинского района Керим Керимов и житель Имишлинского района Эльхан Ибрагимов, которые на своих автомобилях незаконно пересекли вышеупомянутый пост.

В отношении Аскера Шалыева и Эльшана Сафаралиева было возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК АР ("Нарушение противоэпидемического и карантинного режима"). Наримановский районный суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста. Эльхан Ибрагимов и Керим Керимов были привлечены к административной ответственности.