Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестом врача Сянана Мехтиева

Насиминский районный суд рассмотрел представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении хирурга Санана Мехдиева, задержанного по делу о смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после операции на носу.

Сянан Мехтиев привлечен в качестве обвиняемого по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, и на основании ходатайства следователя и представления прокурора Насиминским районным судом в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что следствием установлены обоснованные подозрения в том, что после ринопластической операции, проведенной 3 января пластическим хирургом Сянаном Мехтиевым в клинике Mərcan Medicare, расположенной в Насиминском районе столицы, состояние Назрин Мансурлу резко ухудшилось, она была госпитализирована и скончалась в больнице.

18:26

Насиминский районный суд рассмотрел представление следственного органа об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении хирурга Сянана Мехдиева, задержанного по делу о смерти Назрин Мансурлу, впавшей в кому после операции на носу.

Как сообщает Report, решение было объявлено на заседании под председательством судьи Эльмаддина Гусейнова.

Согласно решению, представление было удовлетворено, и в отношении Сянана Мехдиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Напомним, 13 января прокуратура Насиминского района возбудила уголовное дело по статье халатность в связи с гибелью Назрин Мансурлу.

Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе. Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось, и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

Дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях. Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергла все обвинения.

У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.