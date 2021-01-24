Суд арестовал главврача Масаллы

Бинагадинский районный суд рассмотрел ходатайство об аресте главного врача Масаллинской центральной больницы Джалила Назарова.
Как передает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Амируллаева было объявлено решение.
Суд избрал в отношении Дж.Назарова меру пресечения в виде ареста.
Отметим, что Назаров был задержан 22 января в результате операции, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.
Его обвинили по статье 311.3.2 (Повторное получение взятки).