В России арестовали еще одного армянина за зверское убийство

Красногорский городской суд Московской области арестовал ещё одного фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Как сообщает Report, Саака Саакяна отправили в СИЗО на два месяца.

Ему вменяют статью "Хулиганство". Причём на аресте Саакяна настаивало следствие, так как на свободе он мог скрыться или оказать давление на свидетелей.

Отметим, что вчера Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в подмосковном Красногорске, в результате которой был убит бывший боец спецназа Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Степаняна обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Мужчина свою вину не признает. По словам следователя СКР Алексея Титова, еще не все фигуранты установлены и задержаны. Всего по делу были задержаны четверо.