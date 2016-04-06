Суд аннулировал вынесенное в пользу ООО Nestle Azərbaycan распоряжение

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе закрытого акционерного общества Аtropatena в отношении открытого акционерного общества Nestle Azərbaycan.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Валеха Агаева было вынесено решение.

Согласно решению, распоряжение суда первой инстанции было аннулировано, иск ЗАО Atropatena удовлетворен.

Отметим, что ЗАО Atropatena подало в суд на ООО Nestle Azərbaycan. Обратившись в 1-й Бакинский административно-экономический суд, ЗАО выдвинуло требование об исполнении обязательств по договору. Суд отклонил иск. Не согласившись с решением, ЗАО Atropatena обратилось с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.