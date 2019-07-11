Суд Акифа Човдарова в очередной раз отложен

В Верховном суде не состоялся судебный процесс по кассационной жалобе бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного Министерства национальной безопасности Азербайджана, генерал-майора Акифа Човдарова.

Как сообщает Report, закрытое заседание под председательством судьи Азиза Сеидова было отложено по неизвестной причине.

Отметим, что процесс откладывали и ранее.

Напомним, что А.Човдаров и другие были арестованы в 2015-ом году. По решению Бакинского военного суда А.Човдарова приговорили к 12-ти, Селима Мамедова - 11-ти, Акифа Алиева - 5-ти, Орхана Османова - 4-м годам тюремного заключения.

Конфискована большая часть их имущества на сумму 33 млн манатов и подано представление для лишения их чинов. Часть недовольных решением суда заключенных и потерпевших лиц подали апелляционную жалобу.

Кроме того, с апелляционной жалобой в суд обратились члены семьи А.Човдарова - сын Руслан Човдаров, супруга Ибадет Човдарова, дочери Гюнай Амирджанова и Аида Гадымова.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

В мае этого года А.Алиев был освобожден.