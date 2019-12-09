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Студентка Лянкяранского университета выпала с четвертого этажа

​Студентка Лянкяранского университета выпала с четвертого этажа

В Лянкяране девушка получила травму в результате падения из окна 4-го этажа.

Как сообщает Report, инцидент произошел 7 декабря на улице П.Тахмазова, дом 4.

Так, житель села Шаглакюча, студентка первого курса Лянкяранского государственного университета Гёнча Абилзаде 2001 г.р. будучи в гостях в доме своего деда, выпала с четвертого этажа здания.

Раненую доставили в реанимационное отделение Лянкяранской центральной районной больницы. В стационарном отделении продолжается лечение Г.Абилзаде.

По факту ведется расследование в Лянкяранской районной прокуратуре.

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