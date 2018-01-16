Студентка БВШН реализовала проект Фонда молодежи

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН)успешно осуществлен проект под названием «Молодые веб-программисты Азербайджана» студентки пятого курса вуза Лейли Аббасовой, обучающейся по специальности «Инженер по автоматизации процессов». Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, проект студентки, вошедшей в число победителей Десятого конкурса грантов Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики, реализован при организационной поддержке со стороны БВШН и направлен на повышение знаний студенческой молодежи в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интереса к этой сфере.

Основными задачами проекта стали знакомство студентов с широким спектром возможностей, которые предоставляют сегодня ИКТ молодежи, расширение их знаний и практических навыков в области языков программирования HTML, CSS и Javas. Его участниками стали студенты национальных вузов, получающие образование в области информационно-коммуникационных технологий и интересующиеся веб-программированием. В течение месяца в рамках проекта для них были организованы пять семинаров-тренингов, а в заключение учебы состоялся конкурс, победителям которого были вручены сертификаты и памятные подарки. Среди них – студент БВШН Фарид Гамидов, а также студенты других вузов – Вефа Алиева и Джаваншир Гусейнли.

Победителями Десятого конкурса грантов в категории «индивидуальные проекты» Фонда молодежи при Президенте Азербайджанской Республики стали семь студентов БВШН, и еще три проекта, признанных лучшими, будут реализованы при поддержке студенческой молодежной организации Бакинской Высшей Школы Нефти.