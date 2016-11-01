Студентка Азербайджанского университета получила серьезную травму, упав в подземном переходе

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку студентка университета получила серьезную травму, упав в подземном пешеходном переходе.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Ясамальского района.

Согласно информации, студентка третьего курса Азербайджанского университета 19-летняя Ахмедова Шабнам Тельман гызы по дороге домой воспользовалась подземным пешеходным переходом на улице Шамси Бадалбейли. В связи с дождливой погодой она поскользнулась на лестнице и упала вниз.

В результате падения Ш.Ахмедова получила черепно-мозговую травму и телесные повреждения. Девушка госпитализирована в больницу, ее состояние оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.