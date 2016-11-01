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    Студентка Азербайджанского университета получила серьезную травму, упав в подземном переходе

    Случай произошел на улице Шамси Бадалбейли

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку студентка университета получила серьезную травму, упав в подземном пешеходном переходе. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован на территории Ясамальского района.

    Согласно информации, студентка третьего курса Азербайджанского университета 19-летняя Ахмедова Шабнам Тельман гызы по дороге домой воспользовалась подземным пешеходным переходом на улице Шамси Бадалбейли. В связи с дождливой погодой она поскользнулась на лестнице и упала вниз. 

    В результате падения Ш.Ахмедова получила черепно-мозговую травму и телесные повреждения. Девушка госпитализирована в больницу, ее состояние оценивается как среднетяжелое. 

    По факту ведется расследование.

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