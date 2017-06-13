Студентка Азербайджанского медицинского университета умерла, выпав с 4-го этажа - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

© Report.az

*** Первая новость опубликована в 9:45. Добавлено видео

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В городе Хырдалане Абшеронского района произошел несчастный случай, в результате которого умер человек.

Как сообщает Report, проживавшая в одном из домов 26-го квартала города Хырдалана Исмаилзаде Нурана Исмаил гызы выпала с 4-го этажа, когда мыла окна.

Получившая тяжелую травму девушка была госпитализирована. Девушка скончалась в больнице.

Отметим, что студентка факультета Лечебное дело Азербайджанского медицинского университета Н. Исмаилзаде была обручена.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.