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    Студентка Азербайджанского медицинского университета умерла, выпав с 4-го этажа - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел, когда девушка мыла окна© Report.az

    *** Первая новость опубликована в 9:45. Добавлено видео

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В городе Хырдалане Абшеронского района произошел несчастный случай, в результате которого умер человек.

    Как сообщает Report, проживавшая в одном из домов 26-го квартала города Хырдалана Исмаилзаде Нурана Исмаил гызы выпала с 4-го этажа, когда мыла окна.

    Получившая тяжелую травму девушка была госпитализирована. Девушка скончалась в больнице.

    Отметим, что студентка факультета Лечебное дело Азербайджанского медицинского университета Н. Исмаилзаде была обручена.

    По факту правоохранительными органами ведется расследование.

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