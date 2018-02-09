Студент Технического университета погиб в ДТП - ОБНОВЛЕНО-2

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Погибший в результате тяжелого ДТП в Астаринском районе Рустамов Сахиль Садагат оглу учился в Азербайджанском техническом университете.

Как сообщает Report, С.Рустамов учился на первом курсе вуза.

Пресс-служба учебного заведения подтвердила факт: "Рустамов Сахиль Садагат оглу учился в группе 317 a4 факультета "Радиотехника и связь" университета по специальности "инженер электроники, телекоммуникаций и радиотехники". В связи с завершением экзаменационной сессии и каникулами Рустамов Сахиль уехал в родной район, где и случилась трагедия. Руководство вуза и факультета, где учился Сахиль, выражает его семье и близким глубокие соболезнования".

***14:27

Астара. 9 февраля. REPORT.AZ/ Во время тяжелого ДТП в Астаре погиб студент.

Как сообщает местное бюро Report, на дорогу автомобиля марки "Mitsubishi-Pajero" вышел ребенок и чтобы не наехать на него, водитель, потеряв управление над транспортом, врезался в препятствие на обочине дороги.

Двое пострадавших в результате аварии были госпитализированы. Это жители астаринского села Шахагаджи Рустамов Сахиль Садагат оглу 2000 г.р. и Джаббаров Агамоглан Фикрет оглу.

Врачам не удалось спасти жизнь С.Рустамова, он скончался в больнице.

*** 14:10

Астара. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Астаринском районе произошло тяжелое ДТП с летальным исходом.

Как сообщает южное бюро Report, авария отмечена на территории села Шахагаджи.

В результате ДТП погиб 1 человек, еще один помещен в Лянкяранскую центральную районную больницу с тяжелыми травмами.

По факту ведется расследование.