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    Студент БГУ вместе с другом утонул в море - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Утонувший в сумгайытской части Каспийского моря Хаким Хатем оглу Бахшизаде 1999 г.р. являлся студентом факультета экологии и почвоведения Бакинского государственного университета (БГУ).

    Об этом сообщили Report из БГУ.

    Во время инцидента, в целом, 4 человека столкнулись с опасностью утопления. Двое из них Фарид Аладдин оглу Гусейнов 2000 г.р. и Хаким Хатем оглу Бахшизаде 1999 г.р. утонули. Двое других были спасены.

    *** 14:01

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один из утонувших в сумгайытской части Каспия молодых людей был студентом. 

    Как сообщает Report, инцидент произошел вчера. 

    Купаясь в море, утонули жители села Узунтепе Джалилабадского района Гусейнов Фарид Аладдин оглу 2000 г.р. и Бахшизаде Хаким Хатем оглу 1999 г.р.

    Их тела извлечены из воды группой водолазов-поисковиков МЧС и переданы близким. 

    Х.Бахшизаде являлся студентом.

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