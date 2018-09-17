Студент БГУ вместе с другом утонул в море - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Утонувший в сумгайытской части Каспийского моря Хаким Хатем оглу Бахшизаде 1999 г.р. являлся студентом факультета экологии и почвоведения Бакинского государственного университета (БГУ).

Об этом сообщили Report из БГУ.

Во время инцидента, в целом, 4 человека столкнулись с опасностью утопления. Двое из них Фарид Аладдин оглу Гусейнов 2000 г.р. и Хаким Хатем оглу Бахшизаде 1999 г.р. утонули. Двое других были спасены.

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Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один из утонувших в сумгайытской части Каспия молодых людей был студентом.

Как сообщает Report, инцидент произошел вчера.

Купаясь в море, утонули жители села Узунтепе Джалилабадского района Гусейнов Фарид Аладдин оглу 2000 г.р. и Бахшизаде Хаким Хатем оглу 1999 г.р.

Их тела извлечены из воды группой водолазов-поисковиков МЧС и переданы близким.

Х.Бахшизаде являлся студентом.