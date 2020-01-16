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Строительная компания оштрафована на 20 тыс. манатов

Строительная компания оштрафована на 20 тыс. манатов

За нарушение трудового законодательства Государственная служба трудовой инспекции составила административный протокол в отношении ООО "Qaranti-inşaat-2012".

Как сообщает Report, согласно данному протоколу, Наримановский районный суд признал компанию виновной по ст. 192.1 Кодекса об административных проступках и приговорил к штрафу в размере 20 000 манатов. 

Апелляционная жалоба, поданная компанией от постановления Наримановского районного суда от 21 ноября 2019 года, рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО "Qaranti-inşaat-2012" занимается строительством многоэтажных зданий. 

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