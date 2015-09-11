 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Строительная компания подала в суд на Институт стандартизации и сертификации

    Компания требует выдачи сертификата

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "MM.ORBİTA-LTD" подало в суд на Институт стандартизации и сертификации Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.

    Как сообщает Report, ООО требует от Института выдачи сертификата.

    Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

    Отметим, что ООО "MM.ORBİTA-LTD" занимается строительством жилых зданий и обеспечением строительного сектора строительными материалами.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi