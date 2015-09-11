​Строительная компания подала в суд на Институт стандартизации и сертификации

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "MM.ORBİTA-LTD" подало в суд на Институт стандартизации и сертификации Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Как сообщает Report, ООО требует от Института выдачи сертификата.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что ООО "MM.ORBİTA-LTD" занимается строительством жилых зданий и обеспечением строительного сектора строительными материалами.