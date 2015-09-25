​Строительная компания подала в суд на известный азербайджанский банк

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ ООО " Azərinşaat" подало в суд на ОАО Bank Technique.

Как сообщает Report, "Azərinşaat" требует выдвинуть обязательство о переводе денежных средств на счет. Сумма предусмотренных финансов не разглашается.

Иск рассматривается Бакинским административно-экономическим судом №2.

Отметим, что "Azərinşaat" занимается проведением дорог. По информации, компания уже 4 месяца не выплачивает зарплату 250-ти работникам, задействованным в проведении автомобильной дороги Лянкяран-Масаллы. Отмечается, что общая сумма долга Azərinşaat составляет около 2 млн. манат.

Отметим, что руководитель компании Мехди Алиев арестован с мая этого года. Решением Наримановского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Bank Technique начал действовать в 1994 году как Rəşad bank. Спустя 4 года ОАО было переименовано на Texnika Bank, а с 2012 года было названо Bank Technique.