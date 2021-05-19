Стрелявший в азербайджанских пограничников нарушитель ликвидирован

Гражданин Ирана, открывший огонь по азербайджанским пограничникам, был ликвидирован.

Гражданин Ирана, открывший огонь по азербайджанским пограничникам, был ликвидирован.

Как сообщает Report, нарушители госграницы, открывшие огонь по азербайджанским пограничникам, в результате которого погибли двое военнослужащих Государственной пограничной службы (ГПС), скрылись с места преступления и попытались спрятаться в горах на территории Ярдымлинского района.

В ходе проведенной 18 мая сотрудниками внутренних войск Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана операции было установлено местонахождение одного из граждан Ирана, скрывшегося в горах. Нарушитель оказал вооруженное сопротивление и сотрудники внутренних войск ликвидировали преступника, применив оружие.

Правоохранительные органы подтвердили Report данный факт.

Отметим, что 15 мая на территории службы пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС в районе погранзаставы близ села Гендере Ярдымлинского района трое неизвестных лиц во время незаконного пересечения охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов не подчинились законным требованиям сотрудников ГПС, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате этого погибли исполняющие служебные обязанности старший лейтенант Самир Эйвазов и младший прапорщик Фарид Алимов.

В результате оперативных мероприятий задержан один из нарушителей границы. Установлено, что он, Барги Хасанали Новруз оглу, является гражданином Исламской Республики Иран.

По данному факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 120.2.1 (умышленное убийство), 206.3.2 (контрабанда наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору), 234.4.1 и 234.4.3. (незаконное приобретение, хранение, транспортировка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере для продажи), 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям Уголовного кодекса.

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты незаконно завезенные в страну нарушителями границы 3 840 граммов марихуаны и 95 граммов метамфетамина, 17 тысяч 715 таблеток прегабалина с сильнодействущим веществом, а также гильзы для огнестрельного оружия и другие вещественные доказательства.

В ходе расследования Барги Гасанали Новруз оглу был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Уголовное дело взято под контроль Генеральной прокуратурой.