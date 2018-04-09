Страховая компания подала в суд на "Toyota Bakı Mərkəzi"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "A-Qroup Sığorta Şirkəti" подало в суд на ООО "Toyota Bakı Mərkəzi".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ОАО выдвинуло требование об удержании денежных средств и оплаченной госпошлины в пользу истца.

Сумма средств не называется.

Суд не удовлетворил иск.

Оставшись недовольным решением суда, ОАО "A-Qroup Sığorta Şirkəti" подало апелляционную жалобу.

Что касается Бакинского апелляционного суда, апелляционная жалоба ОАО не была удовлетворена.

Отметим, что известная страховая компания ОАО "A-Qroup Sığorta Şirkəti" действует в Азербайджане с 1995 года.

А ООО "Toyota Bakı Mərkəzi" является официальным дилером компании "Toyota" в Азербайджане.