Страховая компания подала в суд на "Toyota Bakı Mərkəzi"

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ ОАО "A-Qroup Sığorta Şirkəti" подало в суд на ООО "Toyota Bakı Mərkəzi".
Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ОАО выдвинуло требование об удержании денежных средств и оплаченной госпошлины в пользу истца.
Сумма средств не называется.
Суд не удовлетворил иск.
Оставшись недовольным решением суда, ОАО "A-Qroup Sığorta Şirkəti" подало апелляционную жалобу.
Что касается Бакинского апелляционного суда, апелляционная жалоба ОАО не была удовлетворена.
Отметим, что известная страховая компания ОАО "A-Qroup Sığorta Şirkəti" действует в Азербайджане с 1995 года.
А ООО "Toyota Bakı Mərkəzi" является официальным дилером компании "Toyota" в Азербайджане.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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