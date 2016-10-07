Сторож каменного карьера в Карадаге получил ножевое ранение в шею

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сторож каменного карьера в Баку подвергся разбойному нападению.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован в каменном карьере в поселке Гюздек Карадагского района.

Житель Джалилабадского района Намиг Мамедов, работающий там сторожем, подвергся разбойному нападению. Неизвестный вначале ранил ножом Н.Мамедова в ногу, а затем в шею. После этого отобрал у него 132 маната.

Н.Мамедов госпитализирован в больницу.

Сотрудники Карадагского районного управления полиции установили личность подозреваемого в разбое. Выяснилось, что это ранее судимый за разбой Яшар Шафиев. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут работу по его задержанию.