​Столкнулись легковой автомобиль и машина ИВ города Баку, водитель заживо сгорел

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как сообщает Report, авария зарегистрирована в районном поселке Балаханы.
Столкнулись неизвестный автомобиль и управляемый Зауром Аскеровым 1980 г.р. занимающийся перевозкой бытовых отходов автомобиль марки MAN, принадлежащий ООО "Предприятие коммунальных услуг".
В результате ДТП легковой автомобиль загорелся. Управлявший им 20-25 летний водитель заживо сгорел. Установить марку автомобиля не удалось, так как он полностью сгорел.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего) УК, ведется следствие.
Отметим, что по распоряжению №357 главы ИВ города Баку от 13 августа 2012 года учрежденное в подчинении Исполнительной власти ООО "Предприятие коммунальных услуг" было передано в подчинение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку.
News DepartmentАвтор новости
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