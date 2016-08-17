​Столкнулись легковой автомобиль и машина ИВ города Баку, водитель заживо сгорел

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report, авария зарегистрирована в районном поселке Балаханы.

Столкнулись неизвестный автомобиль и управляемый Зауром Аскеровым 1980 г.р. занимающийся перевозкой бытовых отходов автомобиль марки MAN, принадлежащий ООО "Предприятие коммунальных услуг".

В результате ДТП легковой автомобиль загорелся. Управлявший им 20-25 летний водитель заживо сгорел. Установить марку автомобиля не удалось, так как он полностью сгорел.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пострадавшего) УК, ведется следствие.

Отметим, что по распоряжению №357 главы ИВ города Баку от 13 августа 2012 года учрежденное в подчинении Исполнительной власти ООО "Предприятие коммунальных услуг" было передано в подчинение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку.