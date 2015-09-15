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    ​Столичная полиция обратилась к гражданам - ФОТО

    У задержанного карманника изъяли 0,744 опиума

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан 57-летний карманник, который подозревается в совершении краж в автобусах.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУПГБ был задержан ранее судимый Аббасага Абульфаз оглу Изатуллаев (1958 г.р.), подозреваемый в совершении краж в столичных торговых центрах и общественном транспорте. При обыске у него также изъяли 0,744 г опиума.

    Расследование по факту продолжается.

    ГУПГБ просит очевидцев и жертв краж обратиться в Управление или позвонить по номеру 102.  

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