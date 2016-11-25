Стая волков напала на село в Горанбое - ФОТО

Горанбой. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе стая волков напала на село.

Как сообщает Report, случай произошел ночью в хозяйстве жителя села Мешедигаралар Абузара Гусейнова.

Согласно информации, волки разорвали одного осла и ранили лошадь. А.Гусейнов позвал соседей на помощь, и спас лошадь от волков.

Он отметил, что в последние дни участились нападения волков как на пастбища, так и на дворы. По его словам, за последние 3 месяца волки разорвали трех ослов и несколько голов мелкого рогатого скота.

Сельские жители опасаются, что волки могут напасть и на людей.