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    Стая волков напала на село в Горанбое - ФОТО

    Сельские жители опасаются, что волки могут напасть и на людей

    Горанбой. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Горанбойском районе стая волков напала на село. 

    Как сообщает Report, случай произошел ночью в хозяйстве жителя села Мешедигаралар Абузара Гусейнова. 

    Согласно информации, волки разорвали одного осла и ранили лошадь. А.Гусейнов позвал соседей на помощь, и спас лошадь от волков. 

    Он отметил, что в последние дни участились нападения волков как на пастбища, так и на дворы. По его словам, за последние 3 месяца волки разорвали трех ослов и несколько голов мелкого рогатого скота. 

    Сельские жители опасаются, что волки могут напасть и на людей.

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