Ставшего шехидом военнослужащего Азербайджана завтра похоронят в Шабране

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Ставший шехидом в результате нарушения режима прекращения огня со стороны подразделений вооруженных сил Армении военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Салахов Физули Сулейман оглу 1978 г.р. завтра будет похоронен на кладбище села Гандов Шабранского района. Он прослужил в ВС Азербайджана 19 лет.

Как передает северное бюро Report, тело 39-летнего военного будет передано семье сегодня.

Отметим, что шехид Ф. Салахов был женат, имел двух сыновей.