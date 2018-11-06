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    Ставшего причиной гибели людей водителя арестовали в зале бакинского суда

    © Report

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Вугара Расулова, обвиняемого в совершении ДТП, приведшего к гибели 2 человек. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова огласили приговор, согласно которому В.Расулова лишили свободы сроком на 7,5 лет. 

    Избранная в его отношение мера пресечения в виде полицейского надзора была отменена, мужчину арестовали в зале суда. 

    Отметим, что авария произошла на территории шемахинского села Пирсаат. Автомобиль марки ВАЗ-21015 столкнулся с встречным грузовиком марки Shacman.

    В результате аварии Сеймур Нифталиев 1989 г.р., Рахиль Нифталиев 1984 г.р., Нармина Нифталиева 1940 г.р., Сахиль Мамедов 1988 г р. и Луму Алиева получили травмы различной степени тяжести. Позже двое из них скончались. 

    В отношении задержанного сотрудниками правоохранительных органов водителя грузовика Shacman В.Расулова была избрана мера пресечения в виде полицейского надзора.

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