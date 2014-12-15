​Обнародована статистика жертв "дорожного террора" по Баку

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ За 11 месяцев этого года на дорогах произошло 864 ДТП.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции города Баку (ГГУДПГБ) Вагиф Асадов.

По его словам, в результате аварий погибли 294 человека, 876 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года статистика ДТП сократилась на 81 случай. Кроме того, по сравнению с 11-ю месяцами прошлого года случаи летальных исходов сократились на 26 фактов, а статистика пострадавших - на 73 факта, что является результатом пропаганды, проводимой ГГУДПГБ совместно со СМИ".

Наибольшее количество ДТП зарегистрировано на проспектах Гейдара Алиева, Бабека, Нобелевском и Тбилисском проспектах, а также на автомагистрали Баку-Алят-Сальяны.