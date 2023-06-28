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Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 8 человек.
Происшествия
28 июня 2023 г. 19:54
Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 8 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 942 человека. Из них излечились и выздоровели 821 637 человек, умерли - 10 282, в настоящее время число активных больных составляет - 23.

За сутки в Азербайджане не сделано прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 966 983.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən gün 3 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən yoxdur

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