Статистика зараженных и вакцинированных коронавирусом за последние сутки

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 8 человек.

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 3 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели 8 человек.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабинете министров, за 24 часа от COVID-19 никто не скончался.

Всего в стране на данный момент коронавирусом заразились 831 942 человека. Из них излечились и выздоровели 821 637 человек, умерли - 10 282, в настоящее время число активных больных составляет - 23.



За сутки в Азербайджане не сделано прививок от коронавируса.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 966 983.