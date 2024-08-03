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Статистика МВД по количеству обнаруженного за неделю на освобожденных территориях оружия

Статистика МВД по количеству обнаруженного за неделю на освобожденных территориях оружия 10:07
Происшествия
3 августа 2024 г. 10:33
Статистика МВД по количеству обнаруженного за неделю на освобожденных территориях оружия

МВД обнародовало данные по обнаруженному за неделю оружию и боеприпасам на освобожденных территориях в Карабахе.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что с 27 июля по 2 августа сотрудниками полиции на территории города Ханкенди было изъято 60 автоматов, 3 пулемета, 21 пистолет, 29 ружей, 125 гранат, гранатомет, 63 запала, 48 снарядов и др. боеприпасы.

Кроме того, на территории поселка Аскеран Ходжалинского района были обнаружены и изъяты 2 гранаты, в Шушинском районе – автомат, 7 гранат, Ходжавендском районе - 6 автоматов, 6 пулеметов, 3 ружья, 36 гранат и др боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad olunan ərazilərdən xeyli silah-sursat aşkarlanıb

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