Статья разбой исключена из уголовного дела Акифа Човдарова

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районном суде во время оглашения приговора по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова из уголовного дела были исключены несколько статей, по которым обвиняли подсудимых.

Как сообщает Report, на закрытом процессе под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова суд пришел к выводу, что эти лица не совершали разбой.

Поэтому из уголовного обвинения, выдвинутого в отношении обвиняемых, были исключены статьи 181.3.1 (Разбой, то есть нападение в целях завладения чужим имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, либо с угрозой применения такого насилия совершенное организованной группой) и 181.3.2 (То же деяние, совершенное в целях завладения имуществом в крупном размере) Уголовного кодекса.

Но при этом не отмечено, что эти лица будут оправданы по вышеуказанным статьям или будет прекращено уголовное дело. В приговоре наказания по данным статьям не было.

Отметим, что А. Човдаров приговорен к 12 годам лишения свободы, Селим Мамедов - к 11 годам, Акиф Алиев - 5 годам, Орхан Османов - 4 годам лишения свободы. Большая часть их имущества на сумму 33 млн была конфискована и передано представление для лишений их званий.