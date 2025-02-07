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Старпом генпрокурора: В результате оккупации Ходжавендского района был нанесен ущерб на сумму свыше 340 млн манатов

Старпом генпрокурора: В результате оккупации Ходжавендского района был нанесен ущерб на сумму свыше 340 млн манатов В результате оккупации Ходжавендского района, состоящего из города Ходжавенд, двух поселков (Гырмызы Базар и Гадрут) и 80 сел, 7 451 азербайджанский житель был насильственно изгнан из своих домов.
Происшествия
7 февраля 2025 г. 23:04
Старпом генпрокурора: В результате оккупации Ходжавендского района был нанесен ущерб на сумму свыше 340 млн манатов

В результате оккупации Ходжавендского района, состоящего из города Ходжавенда, двух поселков (Гырмызы Базар и Гадрут) и 80 сел, 7 451 азербайджанский житель был насильственно изгнан из своих домов.

Как передает Report, об этом заявил старший помощник генерального прокурора Азербайджана Вюсал Алиев на судебном заседании по делу обвиняемых в военных преступлениях лиц армянского происхождения.

Прокурор уточнил, что общий материальный ущерб по 2 607 объектам имущества, находившимся в частной собственности азербайджанских жителей и государственной собственности Азербайджанской Республики, составил более 340 миллионов манатов.

Напомним, что 7 февраля в Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, включая ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследование, применение пыток, военный грабеж и другие незаконные деяния в отношении Азербайджана и азербайджанского народа, совершенными гражданами Армении Араиком Арутюняном, Аркадием Гукасяном, Бако Саакяном, Давидом Ишханяном, Давидом Бабаяном, Левой Мнацаканяном и другими.

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Версия на азербайджанском языке Baş prokurorun böyük köməkçisi: Xocavəndin işğalı nəticəsində 340 milyon manatdan artıq maddi ziyan vurulub

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