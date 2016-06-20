Стало известно время возобновления движения на бакинских дорогах

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Сегодня с 16:00 откроются некоторые дороги, перекрытые в связи с прошедшими в Баку Гран При Европы "Формулы-1".

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, в настоящее время движение на Бакинском городском кольце остается прежним: "По решению Оргкомитета сегодня будут открыты некоторые дороги, переходы и дорожные развязки. Движение автомобилей на этих дорогах будет восстановлено. Однако движение на некоторых улицах и проспектах, и в частности на проспекте Нефтяников, будет восстановлено завтра в первую половину дня".

В.Асадов заявил, что в канун проведения "Формулы-1" каких-либо ДТП или же нежелательных инцидентов близ территории проведения соревнований не произошло: "На установленных территориях служба сотрудниками Дорожно-патрульной службы была организована на высоком уровне. Сотрудниками дорожной полиции были приняты все необходимые меры для безопасного и беспрепятственного передвижения водителей на столичных дорогах".