Стало известно время суда по апелляционной жалобе помощника Али Керимли

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Определилось время суда по апелляционной жалобе по решению о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении помощника председателя ПНФА, финансового директора газеты "Азадлыг" Фаига Амирли.

Об этом Report сообщил адвокат Агиль Лаиджов.

По его словам, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 16 января.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Фаига Гасымова.

Напомним, что в Насиминском районном суде было принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Ф.Амирли на 2 месяца.

Отметим, что Ф.Амирли был задержан 20 августа прошлого года. При задержании в его отношении выдвинули обвинение по ст. 283.1 (Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, направленные на ограничение прав граждан, либо установление превосходства граждан по признаку их национальной или расовой принадлежности, отношения к религии, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации). Было принято решение о задержании Ф.Амирли на 48 часов в качестве подозреваемого лица.

Затем против него было выдвинуто обвинение по ст. 168.1 (создание группы, осуществляющей деятельность под предлогом распространения религиозных конфессий и совершения религиозных обрядов и нарушающей своей деятельностью общественный порядок, либо причиняющей вред здоровью граждан или нарушающей права граждан независимо от формы нарушения, а также отвлекающей граждан от исполнения ими установленных законом обязанностей, а равно руководство такой группой или участие в ней) УК.

В его автомобиле были обнаружены книги лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена.