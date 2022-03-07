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Стало известно время рассмотрения апелляционной жалобы Закира Султанова

Стало известно время рассмотрения апелляционной жалобы Закира Султанова Стало известно время рассмотрения апелляционной жалобы бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.
Происшествия
7 марта 2022 г. 14:28
Стало известно время рассмотрения апелляционной жалобы Закира Султанова

Стало известно время рассмотрения апелляционной жалобы бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Закира Султанова.

Как сообщает Report, процесс предварительного рассмотрения в Бакинском апелляционном суде назначен на 10 марта.

Жалоба будет рассмотрена под председательством судьи Рашада Абдулова.

Отметим, что бывший заместитель министра культуры Байрамов Рафик Ясин оглу и экс-начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу, злоупотребив должностными полномочиями, совершили многочисленные противоправные действия, наносящие значительный ущерб интересам общества и государства, правам граждан.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Sultanovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmənin vaxtı məlum olub

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