Стало известно, в чем обвиняется Эльгиз Гахраманлы

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Стало известно, какое обвинение выдвинуто против члена Партии гражданской солидарности и Гражданского движения NIDA Эльгиза Гахраманлы.

Как передает Report, он обвиняется в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

Решением Наримановского районного суда в отношении Э.Гахраманлы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Отметим, что обвинение выдвинуто по ст. 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, совершенные в крупном размере).