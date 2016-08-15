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    Стало известно, в чем обвиняется Эльгиз Гахраманлы

    Он арестован

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Стало известно, какое обвинение выдвинуто против члена Партии гражданской солидарности и Гражданского движения NIDA Эльгиза Гахраманлы.

    Как передает Report, он обвиняется в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

    Решением Наримановского районного суда в отношении Э.Гахраманлы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

    Отметим, что обвинение выдвинуто по ст. 234.4.3 (незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, совершенные в крупном размере). 

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