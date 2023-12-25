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Стало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате ДТП на автодороге Алят-Астара

Стало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате ДТП на автодороге Алят-Астара Стало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате столкновения микроавтобуса марки "ЗИЛ" с "Камазом" на участке автодороги Алят-Астара, проходящем по территории города Масаллы.
Происшествия
25 декабря 2023 г. 14:36
Стало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате ДТП на автодороге Алят-Астара

Стало известно состояние 17 человек, пострадавших в результате столкновения микроавтобуса марки "ЗИЛ" с "Камазом" на участке автодороги Алят-Астара, проходящем по территории города Масаллы.

Как сообщили южному бюро Report в центральной больнице Масаллинского района, 12 человек продолжают лечение в медицинском учреждении.

Из пострадавших три человека были помещены в отделение интенсивной терапии, девять - в палату, пять - получили амбулаторную помощь и выписаны домой.

Одного из размещенных в реанимации пострадавших планируется отправить на лечение в Баку.

Отметим, что пострадавшие - в основном жители села Истису Лянкяранского района.

25 декабря около 08:00 микроавтобус марки "ЗИЛ", под управлением жителя Лянкяранского района С.Худиева, на участке автодороги Алят-Астара, проходящей через город Масаллы, столкнулся с автомобилем марки "КамАЗ", которым управлял Е.Мирзаев.

Как сообщили южному бюро Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате от полученных травм скончалась пассажирка микроавтобуса, жительница Лянкяранского района Маиля Байрамова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMasallıda ağır yol qəzasında xəsarət alan 17 nəfərin son durumu açıqlanıb - SİYAHI - YENİLƏNİB-2

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